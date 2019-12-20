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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 20-12-2019 ore 18 | 30 SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CODE    TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN ...

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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 18:30 (Di venerdì 20 dicembre 2019) SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CODE    TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE.   SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA INTERNA  CODE PER UN INCIDENTE TRA LO  SVINCOLO DI CASAL DEL MARMO E LKA CASSIA BIS IN CARREGGIATA INTERNA.   SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO  FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. .   SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI  TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO  ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA  LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TRASPORTO FERROVIARIO  SULLA LINEA FL1 ORTE Roma IL Traffico FERROVIARIO ...
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