Traffico Roma del 20-12-2019 ore 18:00 (Di venerdì 20 dicembre 2019) SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN SEGUITO AD UN INCIDENTE CI SONO CIRCA 13 KM DI CODA TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSOLE E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA FINO ALLO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD. . SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI PROCEDEA RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE FINO A VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. ———————– AUTORE: SILVIA ...

Leggi la notizia su romadailynews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma