Traffico Roma del 20-12-2019 ore 14 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA E PIU A NORD TRA LA CASSIA E LA SALARIA. SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA VIA DEL MARE FINO ALLA DIRAMAZIONESUD . PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA PIAZZALE MARESCIALLO CADORNA E PONTE DELLA MUSICA DIREZIONE PONTE FLAMINIO. UN ALTRO INCIDENTE SULLA VIA CASSIA CODE TRA VIA FORMELLESE E VIA DELLA TORRE DELLE CORNACCHIE DIREZIONE CENTRO. MOLTOSU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI. TRASPORTO PUBBLICO.LA FERMATA DELLA METRO A DI PONTE LUNGO, PER UN GUASTO TECNICO È ATTIVA SOLO IN USCITA. PER ACCEDERE AI TRENI UTILIZZARE LE STAZIONI DI RE DIE FURIO CAMILLO. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO ...

astralmobilita : ??? #A24 #RomaTeramo Tratto urbano #incidente rimosso, traffico in progressiva ripresa direzione #RaccordoAnulare… - VAIstradeanas : 14:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - Morelembaum1 : Guardando la situa traffico su googlemaps, sto pensando di salutare amici e parenti per restare in ufficio fino al 27. #roma #natale -