Traffico Roma del 20-12-2019 ore 12 | 30

(Di venerdì 20 dicembre 2019) UN INCIDENTE GRAVE SI REGISTRA SU VIA DI BOCCEA, IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, CHIUSE LE RAMPE IN INGRESSO SUL RACCORDO, IN VIA DI CASAL DEL MARMO, AL FINE DI EFFETTUARE I RILIEVI. PESANTI LE RIPERCUSSIONI, SULLA VIABILITÀ CIRCOSTANTE. ALLE PORTE DI, ANCORA CODE A TRATTI, SU VIA CASSIA, TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. FILE, ANCHE LUNGO LA CASSIA BIS, TRA IL BIVIO PER VIA DI BACCANELLO E CASTEL DE CEVERI, SEMPRE VERSO. ANCORA UN INCIDENTE SU VIA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST, CODE A TRATTI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LAVORI IN CORSO SULLE CIRCONVALLAZIONI NOMENTANA E TIBURTINA, RIDUZIONI DI CARREGGIATA TRA VIA MICHELE DI LANDO E VIA LORENZO IL MAGNIFICO, DALLE 10 ALLE 16, FINO AL 23 DICEMBRE. LA FERMATA DELLA METRO A DI PONTE LUNGO, PER UN ...

