Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) SITUAZIONE DIFFICILE SULLA CASSIA BIS, ILÈ BLOCCATO PER INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E CASTEL DE’ CEVERI, VERSORIPERCUSSIONI LUNGO LA VIA CASSIA, DOVE SI STA RIVERSANDO IL. UN INCIDENTE SI REGISTRA ANCHE LUNGO LA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA ORIOLONO, VERSO IL CENTRO CITTÀ.INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA LAURENTINA. IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA VIA AURELIA E IL BIVIO PER LAFIUMICINO. SI REGISTRANO FILE ANCHE SU QUEST’ULTIMA, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. BLOCCO ECOLOGICO OGGI, DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE, ALL’INTERNO DELLA ZTL FASCIA VERDE, OLTRE AI DIVIETI GIÀ PREVISTI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE EURO 1 ED EURO 1, E AUTOVEICOLI A ...

romadailynews : Traffico Roma del 20-12-2019 ore 08:00: SITUAZIONE DIFFICILE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 07:38 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -