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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 20-12-2019 ore 08 | 00 SITUAZIONE DIFFICILE SULLA CASSIA BIS, IL Traffico È BLOCCATO PER INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E ...

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Traffico Roma del 20-12-2019 ore 08:00 (Di venerdì 20 dicembre 2019) SITUAZIONE DIFFICILE SULLA CASSIA BIS, IL Traffico È BLOCCATO PER INCIDENTE, INCOLONNAMENTI TRA CESANO E CASTEL DE’ CEVERI, VERSO Roma RIPERCUSSIONI LUNGO LA VIA CASSIA, DOVE SI STA RIVERSANDO IL Traffico. UN INCIDENTE SI REGISTRA ANCHE LUNGO LA CASSIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA ORIOLO RomaNO, VERSO IL CENTRO CITTÀ. Traffico INTENSO, SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA LAURENTINA. IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA VIA AURELIA E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. SI REGISTRANO FILE ANCHE SU QUEST’ULTIMA, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. BLOCCO ECOLOGICO OGGI, DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE, ALL’INTERNO DELLA ZTL FASCIA VERDE, OLTRE AI DIVIETI GIÀ PREVISTI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE EURO 1 ED EURO 1, E AUTOVEICOLI A ...
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twitterromadailynews : Traffico Roma del 20-12-2019 ore 08:00: SITUAZIONE DIFFICILE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 07:38 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -

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