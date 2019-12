Traffico Roma del 20-12-2019 ore 07 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) UN INCIDENTE SI REGISTRA LUNGO LA VIA CASSIA, TRA VIA MASSAROSA E VIA ORIOLONO, VERSO IN CENTRO. ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS, INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE, TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI, IN DIREZIONE. TRAFFICATO ANCHE IL RACORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. BLOCCO ECOLOGICO OGGI, DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE, ALL’INTERNO DELLA ZTL FASCIA VERDE, OLTRE AI DIVIETI GIÀ PREVISTI, PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE EURO 1 ED EURO 1, E AUTOVEICOLI A BENZINA EURO 2. DALLE 7.30 ALLE 20.30. CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER UN GUIASTO TECNICO, LA FERMATA PONTE LUNGO DELLA METRO A. SOPPRESSE, ALCUNE CORSE DELLA LINEA FERROVIARIAVITERBO, NELLA TRATTA URBANA. DELLE 8.45 DA MONTEBELLO, DELLE 13.45 DA FLAMINIO NELL’NTERA TRATTA E ...

