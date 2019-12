Toyota GR Yaris - Al volante del prototipo

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Le corse (e le vittorie) nel Wec, nel mondiale Rally e alla Dakar. E il desiderio di tornare a realizzare auto per i cultori della guida hanno portato laa varare i progetti della GR Supra e, ora, della GR. Dove GR sta per Gazoo Racing, la divisione Motorsport del colosso nipponico. Insomma, il gruppo che 22 anni or sono ha inventato il full hybrid, puntando sulla riduzione dei consumi e sullimmagine green, ora vuole recuperare anche il suo lato ludico e passionale. Grazie al motore termico. Perché, dicono i tecnici, quando vai a cercare le performance assolute, la via tradizionale è ancora la preferibile. E se la Supra è stata il frutto di una joint venture con la BMW, la GR, la più estrema della sua storia per lutilizzo stradale, nasce invece tutta in Giappone. Per seguire poi un percorso di messa a punto anche in Europa, che lha portata sul vecchio ...

GAI_GAS : ?????? Quale auto stiamo osservando? #IoGuidoIbrido #GruppoAcquistoIbrido #GAI #AutoIbride #prezzo #Consumi… - Autoprove : ??Piccola e sportiva ??La ricetta della nuova #Toyota Yaris GR-4 - L2MS_ : RT @StiviDeeJay: ... e se lo dice lui :) -