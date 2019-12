TowerFall Ascension è il nuovo gioco gratuito disponibile per 24 ore su Epic Games Store (Di venerdì 20 dicembre 2019) Epic Games ha annunciato che TowerFall Ascension è attualmente disponibile gratuitamente su Epic Games Store. Il gioco però sarà disponibile solo per le prossime 24 ore in quanto attiva la promozione di Epic Games che offre un gioco al giorno fino a fine mese.TowerFall Ascension è un gioco in cui è possibile combattere contro quattro amici in modalità locale. La meccanica di base è semplice e accessibile, ma difficile è combattere e vincere contro gli avversari. "Saccheggia i forzieri per i power-up che cambiano il gioco, padroneggia l'arte di catturare le frecce in aria o spingi i tuoi amici alla sottomissione" si legge sul sito.Ecco le caratteristiche principali:Leggi altro...

Leggi la notizia su eurogamer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : TowerFall Ascension