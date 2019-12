Torrone bianco Natale 2019: come scegliere il migliore e consigli. La guida (Di venerdì 20 dicembre 2019) Torrone bianco Natale 2019: come scegliere il migliore e consigli. La guida Torrone bianco o nero sulle tavole imbandite per i pranzi e le cene di Natale 2019: dolce immancabile, insieme al panettone e al pandoro (tra gli altri), classico attore protagonista della tradizione culinaria natalizia. Ma come riconoscere un Torrone di qualità? come sapere quale acquistare e se un Torrone è buono o meno? Tenendo in considerazione alcuni fattori che ora andremo a elencare, senza dimenticare di distinguere le varie tipologie di torroni artigianali disponibili sul mercato. Torrone bianco o nero a Natale 2019: le caratteristiche dei prodotti regionali Difficile identificare un solo tipo di Torrone: il più classico è quello bianco, duro e croccante, con le mandorle, il miele, l’ostia come contorno. Poi c’è quello nero, al cioccolato, fondente o al latte, morbido e friabile, quello con le ...

Leggi la notizia su termometropolitico

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Torrone bianco