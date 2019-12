Torreira Napoli | offerta all’Arsenal per gennaio | le cifre dell’operazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019), pronto l’affondo per il playmaker uruguaiano: ecco ledell’operazione con l’Arsenal Ilesce allo scoperto. E, per la sessione di mercato di, mette nel mirino Lucas. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il ds Giuntoli avrebbe già recapitato all’Arsenal un’da 30 milioni di euro: 3 per il prestito oneroso di 18 mesi ed i restanti 27 per l’obbligo di riscatto. L’uruguaiano ex Sampdoria, infatti, potrebbe ricoprire alla perfezione il ruolo di playmaker, nel 4-3-3 di Gattuso, attualmente scoperto. I Gunners non sarebbero entusiasti della cifra proposta dai partenopei, ma vorrebbero attendere un parere dal giocatore prima di pronunciarsi. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gazzetta – Giuntoli al lavoro per Rodriguez e Torreira: Gazzetta – Giun… - sportli26181512 : Napoli, un poker di regali di De Laurentiis a Gattuso: Fra gennaio e giugno il presidente vuole rinforzare gli azzu… - ilnapolionline : Continua il pressing del Napoli per Torreira dell'Arsenal - -