Torino, Meloni caccia l’assessore regionale arrestato: “Ho il voltastomaco. Fuori da Fdi”. Morra: “Partiti si assumano responsabilità” (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Mi viene il voltastomaco. Rosso è da considerarsi ufficialmente Fuori da FdI”. La comunicazione di Giorgia Meloni è stata battuta dalle agenzie poco dopo la notizia dell’arresto di Roberto Rosso, il consigliere regionale del Piemonte e comunale a Torino accusato di voto di scambio con la ‘ndrangheta. Il 59enne, in politica da 40 anni e per cinque legislature parlamentare di Forza Italia, aveva poi deciso di passare a Fratelli d’Italia. “Ha aderito da poco più di un anno. Stamattina è stato arrestato con l’accusa più infamante di tutte: voto di scambio politico-mafioso. Mi viene il voltastomaco. Mi auguro dal profondo del cuore che dimostri la sua innocenza, ma annuncio fin da ora che Fratelli d’Italia si costituirà parte civile nell’eventuale processo a suo carico. Ovviamente, fin quando questa vicenda non sarà chiarita, Rosso è da considerarsi ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Torino Meloni