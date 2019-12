Tony Colombo | salta il concerto a Benevento | manca la licenza | il Questore blocca tutto

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ile il Comune dihannoto ildi, in programma per il 23 dicembre presso un bar di via Napoli: l'evento avrebbe attirato più di 200 persone, e considerata l'affluenza prevista era necessario ottenere una ulteriore autorizzazione e non la semplice Scia che era stata presentata in Comune.

