Tiziano Ferro entusiasta per Sanremo 2020: “Grazie ad Amadeus per aver pensato a me” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il messaggio del cantante dopo l'annuncio della sua presenza al Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate. Ferro non si sbilancia sul ruolo che occuperà , ma promette progetti speciali. Potrebbe essere una svolta nella carriera, per lui che sul palco dell'Ariston è sempre salito da ospite e mai da Big.

Leggi la notizia su tv.fanpage

