Tiziano Ferro affiancherà Amadeus a Sanremo per tutte e cinque le serate (Di venerdì 20 dicembre 2019) È arrivata la conferma ufficiale da parte del conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus: Tiziano Ferro ci sarà e non per una sola esibizione ma tutte e cinque le serate.Il ruolo del cantante di Latina, il cui ultimo album “Accetto miracoli” è uscito lo scorso 22 novembre, non è ancora stato definito. Alcuni hanno pensato a una presenza non solo canora, altri a dei possibili duetti con gli ospiti. “Ne abbiamo cominciato a parlare - ha dichiarato Amadeus - sicuramente canterà. Il resto vedremo”. Una prima conferma insomma tra tanti misteri che aleggiano ancora su questo Festival. I nomi dei Big in gara infatti non sono stati ancora svelati, così come quelli relative alle presenze femminili sul palco dell’Ariston. “Mi piacerebbe averne almeno due a sera - ha detto Amadeus ...

Leggi la notizia su huffingtonpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tiziano Ferro