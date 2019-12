Tiziano Ferro a Sanremo, affiancherà Amadeus in tutte le serate - (Di venerdì 20 dicembre 2019) Francesca Galici Grande soddisfazione per Amaedus, che potrà contare sulla presenza fissa di Tiziano Ferro in tutte le cinque serate del prossimo Festival di Sanremo Festa e giubilo sui social per l'annuncio di Tiziano Ferro a Sanremo per tutte e 5 le serate del Festival e non solo come special guest. A dare l'annuncio è stato lo stesso Amadeus in coda alla serata speciale del Festival di Sanremo dedicata ai giovani. L'indiscrezione circolava già da qualche tempo, lanciata dal sempre ben informato sito televisivo specializzato Davidemaggio.it che parlò di “trattative in corso.” A meno di due mesi dall'inizio pare che le parti abbiano trovato l'accordo e che Amadeus potrà contare su uno dei più amati cantanti italiani per le 5 serate 70esimo Festival di Sanremo. "Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere. Sono felice l’ho incontrato più volte, abbiamo parlato. L’ho chiamato anche ...

