The Witcher può davvero ambire al successo di Game of Thrones? La risposta nel podcast

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il mondo creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski sbarca su Netflix dal 2o dicembre, con la serie tv fantasy Thesi vuole provare a replicare ildiof. In un mondo di magia e intrighi politici, la storia ruota attorno a tre personaggi: il cacciatore di mostri Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, un mutante di poche parole e con poteri speciali, la principessa Cir (Freya Allan), alle prese con un’imminente guerra, e la maga Yennefer (Anya Chalotra), pronta a tutto pur di conquistare potere. https://www.youtube.com/watch?v=QtVDX4G334g La serie tv si ispira direttamente ai racconti e romanzi di grandescritti da Sapkowski (che abbiamo intervistato a Lucca Comics &s), tradotti in tutto il mondo e pubblicati in Italia da Editrice Nord. Ma l’universo di Geralt non si ferma qui, perché sono celebri anche i ...

