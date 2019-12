The Witcher: le avventure di Geralt di Rivia sbarcano su Netflix (Di venerdì 20 dicembre 2019) The Witcher Il riadattamento è servito. Da oggi è disponibile in streaming The Witcher, la nuova serie targata Netflix che catapulta gli spettatori nell’imprevedibile mondo del fantasy. Il progetto nasce e si ispira all’omonima saga letteraria dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, da cui è nato poi un film nel 2001 e successivamente una serie di videogame che l’hanno portata al successo a livello mondiale. Pozioni, incantesimi e un mondo popolato da esseri mostruosi sono gli elementi principali di una saga che mischia azione e magia. La serie seguirà il racconto di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un uomo-mutante con poteri magici, pagato per andare a caccia di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e ...

Leggi la notizia su davidemaggio

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : The Witcher