The Witcher, a Milano infuria la battaglia delle Kikimora (Di venerdì 20 dicembre 2019) The Witcher debutta su Netflix e a Milano oggi si svolgerà un epico e sanguinoso evento dedicato alla battaglia delle Kikimora! The Witcher arriva oggi su Netflix e a Milano si svolgerà una spettacolare ricostruzione della battaglia delle Kikimora che spezzerà l'atmosfera pacifica e tranquilla delle festività natalizie ormai imminenti, causando forse qualche incubo ai passanti ignari e presi dallo shopping che si imbatteranno nel mondo fantastico della serie. In queste ore, negli spazzi di Piazza XXV Aprile e non solo, la città si ritroverà di fronte a un'epica battaglia che vedrà contrapposti Geralt di Rivia e numerosi mostri, lasciando per le strade una scia sanguinosa di distruzione e morte. The Witcher irromperà nel clima natalizio milanese facendo sicuramente parlare di ...

Leggi la notizia su movieplayer

