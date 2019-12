The Irishman, Martin Scorsese: "Potrebbe essere il mio ultimo film" (Di venerdì 20 dicembre 2019) In una lunga intervista con il Guardian, Martin Scorsese ha parlato ancora dei cinecomic, di quanto il cinema sia cambiato, di Netflix e di The Irishman, che Potrebbe essere il suo ultimo film. The Irishman Potrebbe essere l'ultimo film di Martin Scorsese: la riflessione, (che è più una provocazione: le riprese di Killers of the Flower Moon cominceranno in primavera), è arrivata nel corso di una lunga intervista con il Guardian, in cui il regista, 77 anni, ha discusso di cinecomic, di Netflix, di passato e presente del cinema. Al contrario di quanto si Potrebbe pensare, però, Martin Scorsese non pensa cheThe Irishman Potrebbe essere il suo ultimo lavoro per l'età avanzata, o almeno non soltanto: alla base della riflessione c'è il modo in cui il cinema, soprattutto da un punto di vista ...

