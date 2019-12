Tesla | il titolo batte nuovi record a Wall Street sopra i 400 dollari

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Conti in attivo, miglioramenti nella produzione e nelle consegne, una nuova gigafactory in Cina che va meglio del previsto e una in arrivo in Europa. Il gruppo di Elon Musk oggi convince anche gli analisti sulle sue prospettive di crescita, anche se resta la paura di volatilita' dopo un raddoppio delle quotazioni in Borsa nel giro di meno sette mesi

