Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Unadiper. Sequestrati beni per oltre un milione di euro, tra i quali 19 lingotti d’oro.– Unadiper. Secondo quanto evidenziato dagli inquirenti, gli imprenditori hanno ‘sfruttato’ una struttura alberghiera per ottenere i fondi dalla Regione riservati per l’accoglienza degli sfollati. Questi sono stati usati per scopi personali. Alle persone iscritte sul registro degli indagati sono contestati diversi reati con la Procura che ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato.diperLe indagini sono iniziate nei mesi scorsi con i finanzieri che hanno portato alla luce diversi illeciti da parte delladi. Gli imprenditori hanno ‘sfruttato’ la struttura alberghiera per ...

Tg3web : Hanno guadagnato accogliendo gli sfollati del terremoto in un hotel del Maceratese, poi hanno portato al fallimento… - NewsMondo1 : Terremoto, società di Camerino indagata per truffa - JangiacomoMereu : RT @Tg3web: Hanno guadagnato accogliendo gli sfollati del terremoto in un hotel del Maceratese, poi hanno portato al fallimento la società,… -