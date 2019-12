Terremoto in Pakistan, sisma di magnitudo 6.4 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Violento Terremoto in Pakistan. Una scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata al confine con l’Afghanistan. Non si registrano vittime. ISLAMABAD (Pakistan) – Violento Terremoto in Pakistan. Nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre 2019 una scossa di magnitudo 6.4 è stata registrata al confine con l’Afghanistan. Il sisma è stato sentito chiaramente a Islamabad, Lahore e Peshawar ma al momento non si registrano danni a persone o cose. La potenza del movimento tellurico è stata attenuata dalla profondità di 210 km. DATI #RIVISTI #Terremoto Mw 6.1 ore 12:39 IT del 20-12-2019, Afghanistan Land Prof=201Km #INGV 23624391 https://t.co/FnwHnastia— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 20, 2019 Terremoto in Pakistan, non si registrano danni a persone o cose E’ stato un venerdì di paura in tutto il Pakistan e anche in una parte ...

