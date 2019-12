Terremoto Centro Italia | frode milionaria per un hotel che ha accolto gli sfollati | con i

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sono stati usati per acquistare 51 lingotti d’oro per un peso di 13 kg, secondo gli investigatori della Guardia di finanza della Tenenza di Camerino, i soldi percepiti dai titolari di unnella provincia di Macerata che ha fornito accoglienza aglidel sisma del 2016 e ai rappresentanti delle forze dell’ordine impegnati, anche per mesi, nelle aree terremotate. Per questi servizi, l’ha ricevuto dalla Regione Marche e dalla Prefettura di Macerata un milione e mezzo di euro. Nonostante questo, però, la società che gestiva la struttura è andata in bancarotta e l’albergo ha chiuso. Le indagini condotte delle Fiamme Gialle hanno appurato che oltre un milione di euro era stato distratto da soci e amministratori, tutti imparentati tra loro, dai conti bancari della società: di questa somma almeno 500 mila euro sono stati usati per acquistare i ...

