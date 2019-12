Tennis ATP Masters 1000 e (Finals) su Sky Sport fino al 2023 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Sky e ATP Media annunciano il nuovo accordo per la trasmissione di tutti gli ATP Masters 1000 e le Nitto ATP Finals su Sky Sport fino al 2023. Continua quindi la partnership con l’ATP Tour anche oltre il 2020, grazie all’acquisizione dei diritti per trasmettere gli eventi che fanno parte dell’ATP Masters 1000 e le Nitto ATP Finals nel 2021, 2022 e 2023. La partite dei grandi protagonisti del Tennis maschile saranno quindi ancora su Sky Sport per le prossime 4 stagioni.Il nuovo accordo, valido per le edizioni...

