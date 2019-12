Temporali e vento forte, sabato 21 dicembre allerta meteo in Campania (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania con criticità idrogeologica arancione per l’intera giornata di domani. allerta meteo in Campania | La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticita’ idrogeologica arancione valevole a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di … L'articolo Temporali e vento forte, sabato 21 dicembre allerta meteo in Campania proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

