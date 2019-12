Telethon | cuori di cioccolato per sostenere la ricerca | le iniziative in Campania

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sabato 21 e domenica 22 dicembre in più di 3.000 piazze in Italia sarà possibile ricevere il Cuore didi Fondazioneper supportare lascientifica sulle malattie genetiche rare. Il Cuore di, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto e prodotto da Caffarel in esclusiva per, è un omaggio distribuito in tutte le province d’Italia dai volontari di Fondazionee UILDM, e di Avis, Anffas, Azione Cattolica e UNPLI, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. Quest’anno inoltre sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da novecini difondente, distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro. Gli hashtag della campagna saranno #presente, per far sentire la propria vicinanza anche sui social network ai pazienti e alle loro famiglie, e #contuttoilcuore, come ...

