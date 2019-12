Taylor Mega senza parole: “Ancora non ci credo!”. Cosa le è successo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Taylor Mega realizza il sogno della sua vita: “Ho cantato con Max Pezzali!” Taylor Mega ha finalmente realizzato il sogno della sua vita. Quale? La bella influencer, nelle scorse ore, ha avuto modo di poter cantare, durante un importante evento, insieme al suo idolo Max Pezzali. Sul suo profilo Instagram, l’ex fidanzata di Flavio Briatore non poteva non commentare tale evento con i suoi fedeli sostenitori. Ancora non ci credo che ieri sono riuscita a cantare con lui! Anche se ammetto che da piccola ho sempre avuto la sensazione che prima o poi sarebbe successo ha commentato la bionda influencer. Taylor Mega ha cantato con Max Pezzali, realizzando uno dei suoi sogni nel cassetto. Max Pezzali, Taylor Mega si sbilancia: “E’ la colonna sonora della mia vita” Lo avreste mai detto che Max Pezzali è l’idolo indiscusso della bionda influencer? Ebbene sì! ...

