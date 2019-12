Taylor Mega attacca Piero Chiambretti | “Era meglio chiamarla ‘la repubblica dei

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) A più di una settimana di distanza dall’accaduto, l’influencerlancia un affronto a. Il motivo? Secondo la protagonista dell’ultimo calendario For Men, il Pierino nazionale non l’avrebbe difesa nel corso di “#CR4 Ladelle Donne”, quando la Ministra Antonella Elia si è scontrata con lei e la sorella.: ladei maschilisti. Vergogna. Con questo è sicuro che non mi chiameranno proprio più”, ha dettosulle Stories di Instagram. I fatti. Nel corso della puntata dell’11 dicembre,e sua sorella Jade sono state ospitate nel programma di Rete 4. Lì sono volate parole grosse da parte di Antonella Elia, chiamata a commentare le due ospiti in quanto Ministra del programma: “Secondo me la vostra immagine non ha nulla a che fare con l’amore, una bellezza così sfrontata è diseducativa. A ...

