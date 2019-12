Surf | Billabong Pipe Masters 2019 | Italo Ferreira trionfa nell’ultima tappa ed è campione

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019)ed Hawaii: un connubio perfetto. Non vi poteva essere luogo migliore per decidere le sorti della stagionedel Championship Tour. Cavalcando le onde di Oahu, iisti più forti del Pianeta si sono esibiti in evoluzioni sulla tavola degne di queste nome, regalando spettacolo ed emozioni al pubblico presente nelche rimarrà nel cuore e nel cervello dei tifosi brasiliani. Sì, perchési è laureatodel mondo, regalandosi per la prima volta il titolo, prolungando la striscia vincente sudamericana in questa disciplina, ricordando la vittoria dell’anno passato di Gabriel Medina. Ed è stato proprio un derby tutto verdeoro quello dell’ultimo atto tra i due citati, che ha vistoimporsi con lo score finale di 14.25, contro il 12.94 del suo connazionale. E così il 25enne di Baía Formosa ha concluso la sua annata perfetta, ...

