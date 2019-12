Supercoppa italiana, la novità per il futuro è affascinante: ecco cosa potrebbe accadere dal prossimo anno (Di venerdì 20 dicembre 2019) Domenica si giocherà la Supercoppa italiana. A contendersela saranno Juventus e Lazio. Dopo aver visto il “trasloco” in Arabia Saudita potremmo assistere a breve ad un’altra novità. La Lega Serie A sta studiando il modello spagnolo per provare ad adottare anche in Italia la formula a 4 squadre. In cosa consiste? Anziché la classica sfida tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia ci sarebbero altre due squadre a contendersi il trofeo: la finalista perdente della coppa nazionale e la seconda classificata in campionato. Perché cambiare formula? Un primo motivo potrebbe essere per aumentare lo spettacolo. Vi ricordate la vecchia Intercontinentale. Ora c’è il Mondiale per club, un torneo allargato per allestire una vera e propria esibizione in cui le diverse squadre dei continenti si sfidano per salire sul tetto del mondo. Allo stesso modo, ...

