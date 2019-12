Supercoppa Italiana, la Juventus con la maglia speciale (FOTO) (Di venerdì 20 dicembre 2019) La maglia della Juventus per la Supercoppa Italiana. Nomi e numeri in stile arabo per i bianconeri. Ecco le immagini della divisa bianconera. RIAD (ARABIA SAUDITA) – E’ stata svelata la maglia della Juventus per la Supercoppa Italiana. La squadra bianconera scenderà in campo a Riad con una divisa speciale per omaggiare il Paese che ospiterà la sfida che assegnerà il primo trofeo stagionale. La Vecchia Signora ha deciso di cambiare i numeri e i nomi che per la partita contro la Lazio saranno in arabo. Una prima volta che potrebbe aprire ad un mercato fino a questo momento inesplorato dai bianconeri. La collaborazione con l’artista Shaker Nashgari Le maglie inedite della Juventus sono nate dalla collaborazione con Shaker Kashgari: “La cultura araba è radicata nell’orgoglio e nella passione, la stessa che hanno le squadre di calcio, i giocatori e ...

Leggi la notizia su newsmondo

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Supercoppa Italiana