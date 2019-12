Supercoppa in Arabia Saudita | la vedova di Jamal Khashoggi mette in guardia dal rischio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sorprende la compostezza, l’eleganza e la dignità con cui Hatice Cengiz, la fidanzata di, il giornalistadel Washington Post ucciso lo scorso anno il 2 ottobre del 2018, racconta la vicenda del suo compagno e di come si sia ancora lontani dal conoscere la verità. Nell’ultimo degli incontri svoltosi a Roma presso l’Associazione della Stampa estera, Changiz ha rilasciato molte dichiarazioni. La giovane donna è stata invitata in Italia dalla ong “Non c’è pace senza giustizia” (NPSG). Dopo la conferenza ho avuto il privilegio di parlare con Hatice in privato e raccogliere alcune battute. E’ una donna molto forte e decisa che ha un unico obiettivo: quello di trovare la verità e di avere giustizia per, il suo fidanzato, che a breve sarebbe dovuto diventare suo marito., infatti, era andato in consolato proprio per ritirare i ...

