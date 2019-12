Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Cassazione 2.7.2019 n 17718 il principio di personalità della prestazione tipico del contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 cc è compatibile con uno: la titolarità del credito per lo svolgimento dell'attivitàdegli associati può essere attribuita allo, poiché il credito per l'onorario non rientra tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, ma è obbligatorio che la prestazione sia resa dal singolo

PaoloGiuliano4 : Studio professionale associato e associazione non riconosciuta - Studio_Mercurio : RT @luimercurio: #Periti: una categoria professionale sempre più stritolata sotto ogni aspetto! #Consap #Periti #Rcauto - Bakeky_annunci : ESPERTO/A CONTABILE PER STUDIO PROFESSIONALE - Azienda - Trieste -