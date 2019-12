Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuticagnano Faiano (Sa) – In meritochiusura temporanea del traffico veicolare della SP 175 al km. 3+250, in corrispondenza delsul Torrente Asa, nel Comune dicagnano Faiano, stabilita con Ordinanza del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno n. 628 del 29/11/2019, il Presidente Micheleprecisa che l’interruzione si è resa necessaria al fine di svolgere le opportune indagini per la valutazione di sicurezza strutturale. La chiusura è prevista per circa un mese e nel frattempo è consentito il transito ciclopedonale sulin legno posto parallelamente a valle delsuddetto. “Capiamo assolutamente il disagio a cuicostretti i cittadini della zona – dichiara il Presidente– ma noi abbiamo il dovere di garantire una mobilità sicura innanzitutto. Sarà nostra cura e ...

anteprima24 : ** #Strianese: 'I #Soldi per il ponte Asa ci sono grazie alla Regione Campania' ** -