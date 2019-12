“Storytelling”, in Costiera partono 17 corsi di Formazione Professionale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Dall’8 Gennaio ben 17 corsi itineranti con il coinvolgimento di tutto il territorio. Una grande opportunità per i giovani di entrare in contatto con grandi firme e realtà professionali. Aperte le iscrizioni al seguente link: https://www.eventbrite.it/o/rete-sviluppo-turistico-costa-damalfi-11915069708 “Puntiamo con forza a formare le figure professionali sul territorio. Siamo molto fieri del lavoro svolto in questi anni. La Formazione continua è un elemento strategico se si vuole migliorare la qualità della nostra offerta turistica. Da due anni a questa parte possiamo dire di aver portato in Costa d’Amalfi un modo di fare Formazione di qualità. Le aziende hanno compreso che investire in Formazione ha un ritorno certo. Con il piano di Formazione 2020 siamo convinti di aver compiuto un passo in avanti. Abbiamo coinvolto i ...

