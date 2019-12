Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Arrivano segnali importanti in questi giorni che certo non potranno essere ignorati da autentici colossi come TIM,. Come si poteva facilmente immaginare, la questione verte sulle cosiddetteconcepite dai tre operatori appena menzionati, con l'intervento diche in questo caso non si limita a fare il punto della situazione sul mercato degli operatori di telefonia mobile. A differenza di quanto vi abbiamo riportato poche settimane fa sulle nostre pagine. Vediamo dunque come sta evolvendo la situazione oggi 20 dicembre. Le accuse per ledi TIM,Scendendo maggiormente in dettagli, occorre ricordare in primis che ledi TIM,da 5 o 10, sono quelle che prevedono il trasferimento di credito sulla SIM dei clienti inferiore rispetto a quanto è stato pagato. Sostanzialmente, ...

repubblica : Telefonia, stop alle ricariche con beffa: paghi 10 euro, ma il credito è di 9 [aggiornamento delle 19:09] - DadoneFabiana : Grazie ai senatori per il loro impegno: approviamo una #manovra espansiva e redistributiva. Stop alle clausole Iva,… - GioPao9 : Stop alle ricariche speciali di #TIM, Vodafone e Wind da 5 e 10 euro: AGCOM alza la voce -