Stop alla Funicolare Centrale per “malattia”, Anm mette alla berlina i dipendenti: “Indegni” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tutti contro tutti ed ecco che la faida interna all’Anm è servita. A dare fuoco alle polveri ci ha pensato l’ennesimo Stop anticipato alla Funicolare Centrale. Che, secondo la partecipata del Comune di Napoli, sarebbe stato innescato da una serie di strane “indisponibilità” da parte degli addetti agli impianti. La reazione dell’azienda di via Marino non è fatta attendere e così, con tanto di comunicato e post sui social, i tre “dissidenti” sono stati messi alla berlina. Ecco quanto riportato nella nota dell’Anm: “Tre dipendenti della Funicolare Centrale in turno domani sera hanno inviato comunicazione di malattia, uno ha chiesto il congedo parentale. Il congedo parentale era stato chiesto da due dipendenti, ma uno dei due lo aveva richiesto fuori tempo massimo e, pertanto, gli è stato negato ...

