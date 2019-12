Stop ai tatuaggi della camorra a Napoli | nuove regole Tattoo vietati ai minori di 14 anni

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Con il nuovo regolamento del Comune per avere un'attività dio e piercing anon si dovranno avere condanne definitive per associazione mafiosa. Scia obbligatoria per aprire l'esercizio. Divieto assoluto pere piercing su ragazzidi 14, ad eccezione del piercing all'orecchio. Da 14 a 18servirà l'autorizzazione scritta dei genitori. Ecco tutte le novità.

crpiemonte : #sedonosalvo @avisnazionale informa che non può #donare per sei mesi chi ha soggiornato in zone endemiche, 4mesi di… - misiagentiles : RT @CODICIassconsum: Segnalato e bloccato un pigmento pericoloso per la salute. È il terzo caso in pochi giorni. #codici #salute #tatuaggi… - CODICIassconsum : Segnalato e bloccato un pigmento pericoloso per la salute. È il terzo caso in pochi giorni. #codici #salute… -