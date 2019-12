Stasera in TV | programmi | film | canali | cosa vedere oggi 21 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Su Rai 1 serata Soliti Ignoti - Il ritorno Speciale Telethon al via alle 20.35. Alle 23.40 il doc San Francesco - Il folle di Dio. Alle 14.00 pomeriggio all'insegna di Telethon. Ma veniamo al prime time. Tra gli ospiti dello speciale di Soliti Ignoti, che chiude la settimana dedicata a Telethon, Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Simona Ventura, Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, Il Volo, Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli. Su Rai 2 dalle 21.05 due puntate di N.C.I.S.. Alle 22.40 una puntata di Instinct (S02E06). A seguire una puntata di Instinct. Ma vediamo la prima serata. Il terzo incomodo(S16E04) Gibbs si sta godendo una meritata vacanza all'insegna del relax, ma dura poco: riceve la visita di Fornell e del Capitano della Marina Phillip Brooks. Schegge di memoria (S16E05) Un 'caso freddo' su cui indagare per Gibbs e la squadra: nel corso di ...

