Stasera in tv film – Gli Sdraiati | film | trama | cast e trailer del film tratto dal libro

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Gli, daldi Michele Serra, è undiretto da Francesca Archibugi con Claudio Bisio:delIlGli, diretto da Francesca Archibugi, racconta il rapporto conflittuale tra un padre e suo figlio adolescente. La pellicola uscita nelle sale nel 2017 ha incassato al botteghino 2,3 milioni di … L'articoloin tv– Glideldaldi Michele Serra è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SirArthurConan0 : Settimana un po' di cacca... si possono contare i giorni in cui io sia stata bene, visto che è da sabato che non so… - notizieonlineIT : RT @LaStampa: I film da vedere stasera in, 20 dicembre - zazoomnews : Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 20 dicembre prima e seconda serata - #Stasera #vedere… -