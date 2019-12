Star Wars | un film che funziona per tutte le età

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Viaggio nell’Italia dei seguaci della Forza. Un mercoledì 18 dicembre prenatalizio per vedere “– The rise of Skywalker”. In anteprima mondiale proprio nel nostro Paese, la nona puntata della saga infinita iniziata nel 1977 con l’intuizione di Georges Lucas. Padri e figli a braccetto: un ragazzo che potrebbe avere 9 o 10 anni che cita uno zio che lo ha introdotto alla conoscenza della serie. Ragazzi che ignari della crisi delle sale cinematografiche hanno prenotato per timore di ree a bocca asciutta. Quando dal grande schermo appare il logo “” con il primo rullo didascalico parte l’appaluso. Erano due anni – da “Gli ultimi Jedi” – che aspettavano l’ultimo atto della trilogia sequel. Eppoi via a quell’ininterrotta temperie narrativa che vede il ritorno dell’imperatore Palpatine (Ian McDiarmid) che ancora in vita grazie alla morte oscura vorrebbe fare rivivere ...

