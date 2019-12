Star Wars | Margot Robbie ammette | Non ho mai visto un film della saga

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019), in una recente intervista, ha svelato di non aver maidicreata da George Lucas.non ha tra i propri fan l'attrice: laha infatti ammesso di evitare di proposito la visionecreata da George Lucas anche in una recente intervista. La, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, è tornata a parlare del franchise che è di nuovo protagonista nelle sale grazie a: L'Ascesa di Skywalker.ha ammesso: "Non ho mai. Dopo un paio di anni non li avevo ancora visti e mi sono resa conto che questo sconvolge davvero le persone". L'attrice ha ...

WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - fenicelettrice : RT @WeCinema: Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino all’#Epifan… -