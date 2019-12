Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | le immagini leaked svelano un importante ritorno!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dopo l'uscita di: L'di, continuano ad arrivarerubate dal grande schermo che stavolta mostrano un altro grande ritorno.: L'diè finalmente arrivato al cinema e sul web continuano a girareestrapolate dal film che stavolta mostrano uncameo che entusiasmerà molti fan. Consigliamo a lettori che non hanno ancora visto: L'didi non proseguire nella lettura di questa news per evitare . Come mostrato da un post su Reddit, in una scena del film tornerà Harrison Ford, interprete di Han Solo ucciso dal figlio Ben/Kylo Ren in: Il risveglio della forza. Dallemostrate, sembra che Han Solo torni per parlare con il figlio e ...

StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - AlfioMarciante : RT @orporick: Devo smetterla di canticchiare la marcia imperiale di Star Wars ogni volta che riporto i compiti in classe corretti. - badtasteit : #StarWars dopo #BabyYoda è #BabuFrik la 'nuova ossessione' del fandom -