Sport invernali oggi | calendario e orari venerdì 20 dicembre Programma | orari e tv di

(Di venerdì 20 dicembre 2019)20è una giornata particolarmente ricca per gli, inizia il lungo weekend che precede le festività natalizie e si preannuncia grande spettacolo con tanti eventi in. Riflettori puntati in particolar modo su due appuntamenti assolutamente da non perdere: alle ore 11.45 spazio all’imperdibile SuperG della Val Gardena, sulla mitica Saslong andrà in scena come sempre una gara spettacolare ma attenzione alle avverse condizioni meteo che potrebbero anche mutare il; alle ore 14.15 scatterà invece la sprint femminile di biathlon a Le Grand Bornand, battaglia apertissima tra tante pretendenti al successo sul circuito francese dove il poligono non sembra così selettivo. L’Italia si affida in particolar modo a Dominik Paris e Dorothea Wierer che vogliono fare saltare il banco. Da non perdere anche le qualificazioni dello ...

