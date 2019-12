“Spento e smarrito”. Il dolore di Al Bano: il cantante tira fuori tutto ciò che ha dentro (Di venerdì 20 dicembre 2019) Al Bano Carrisi e Romina Power saranno i super ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo. È stato lo stesso cantante ad annunciarlo durante un’intervista a Porta a porta. Per Al Bano, però, non è un momento facile: ha appena perso la madre e non riesce ad accettare la sua morte. È vero, la signora Jolanda aveva 96 anni, ma non conta l’età: perdere la madre è sempre una tragedia, qualunque età lei abbia. Al Bano era legatissimo a mamma Jolanda e non c’è minuto della giornata che non pensi a lei. Ora che sono trascorsi alcuni giorni dalla morte della donna, Al Bano ha deciso di scriverle una lunga lettera piena d’amore. La lettera è stata pubblicata dal settimanale Gente ed è veramente una lettera struggente. “Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere. Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto ...

