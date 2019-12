Spazzolino da denti elettrico | i migliori da comprare

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’acquisto di unodaè per molti utenti un passo complicato da fare, ma che segna un passaggio netto che non vi farà più tornare indietro. La comodità, l’efficacia e la pulizia leggi di più...

hjartaika : se esco non posso lavarmi i denti quindi li lavo prima, non ho proprio tempo materiale per portarmi spazzolino e de… - goldenkookiee__ : Fai di me ciò che vuoi. Anche lo spazzolino per i denti - LaAndre7 : Posso accettare che mi lecchi ogni orifizio ma lo spazzolino da denti è troppo personale! -