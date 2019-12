Sotto a tutti quei tatuaggi “da duro” Fedez è il papà più dolce del mondo | la foto con

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ultimamente la coppia-Ferragni ha intenerito. Sicuramente i più appassionati di ‘Vieni di me’, condotto da Caterina Balivo non si saranno persi lo scatto del bacio romantico trae Chiara sulla neve a cui non è mancato il commento della Balivo altrettanto intenerito: “Comm sit bell’», scrive in napoletano Caterina. Idea di Chiara quella di postare ledi famiglia in vacanza: “Pronti per le nostre vacanze di Natale sulla neve”.e Chiara non hanno mai ritenuto opportuno tenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Stesso discorso vale anche per il piccolo Leone,che appare sempre sorridente e felice nelle loro photogallery. Non ultimo, il famoso video che ha intenerito tutto il web, che ha vistocolto in un momento di intimità con il piccolo Leone. Un filmato che lo vede ritratto in compagnia del figlioletto, ma che ha ...

MattiaBriga : Se anche a te mancherà #strangereurope il giovedì sera scrivi sotto questo post le lamentele da girare alla Rai ?? G… - MaxPezzali : Una vecchia casa e la tua macchina che Ferma sotto quell'insegna mi fa leggere 'Benvenuti al Dream Motel' La donna… - annatrieste : Comunque, con il massimo rispetto per tutti e senz'offesa per nessuno, al limite è Messi che si deve cacare sotto p… -