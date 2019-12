Sondrio, un amico della madre insultata in ospedale: “Un episodio al giorno, non cambierà mai nulla” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Si sono svolti oggi i funerali della piccola Mistura Alimi, la bimba di appena cinque mesi morta nei giorni scorsi all'ospedale di Sondrio dove era arrivata già in arresto cardiocircolatorio. In quell'occasione, la madre venne insultata con epiteti razzisti dopo che, disperata per la perdita della figlia, aveva urlato nei corridoi del pronto soccorso. Un amico della coppia ha dichiarato a Fanpage.it che "episodi del genere accadono tutti i giorni, in Italia non cambierà mai nulla".

