Sondrio | pure i carabinieri smentiscono gli insulti alla madre nigeriana

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Pina Francone Dopo la denuncia di una sardina, l'Arma sconfessa la ricostruzione di quanto sarebbe accaduto all'ospedale diChe cosa è successo davvero all'interno dell'ospedale di? Qui, sabato 14 dicembre unaha drammaticamente perso la figlia di cinque mesi. Un dolore straziante, da rispettare. La 22enne, una volta appresa la notizia del decesso della sua piccolina, si è lasciata andare al pianto e a grida di dolore. È qui che qualcuno dei presenti – magari non a conoscenza della tragedia appena verificatasi al pronto soccorso del nosocomio – si sarebbe lasciato scappare frasi irrispettosi e volgari nei confronti della giovane donna di colore. Poco dopo, la notizia di quel drammatico decesso e di queglirazzisti – "Fate tacere quella scimmia" – inizia a circolare sui social network, venendo portataribalta d"sardina" ...

RobertoRosset11 : @lucia_ticozzi @NicolaPorro @marco_gervasoni Persino la Meloni non l'ha negata. Perché in gio c'è tanta gente come… - julyette17 : RT @LiaCeli: Se gli insultatori della mamma di #Sondrio, tutti over 60, fossero stati tifosi durante una partita ora gli verrebbe negato l’… - ruiciccio : RT @LiaCeli: Se gli insultatori della mamma di #Sondrio, tutti over 60, fossero stati tifosi durante una partita ora gli verrebbe negato l’… -