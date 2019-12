Sondaggi politici | la Lega perde 2 | 3% in un mese | stabili Pd-M5s

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Si avvicina un 2020 ricco di eventi per il mondo politico. A gennaio infatti, si attende la definizione del crono programma, ma anche la scadenza della raccolta firme per il referendum sul taglio dei parlamentari. Entro la fine del 2019, inoltre, deve essere approvata la Manovra economica e alcuni dossier urgenti necessitano soluzioni rapide. In questa cornice rientrano gli ultimielettorali pre-natalizi che vedono una certatà per le forze politiche al governo, mentre Fratelli d’Italia prosegue incontrastato la sua avanzata. Larimane il primo partito seppurndo 2,3 punti percentuali in un. Stupisce, infine, LeU che si avvicina al 3% dei consensi. Ultimi: i partiti maggiori Ladi Matteo Salvini si conferma il primo partito italiano anche negli ultimielettorali: 31,2% attuale con un calo di 2,3% in ...

